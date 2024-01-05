Berkin Elvan 15'inde bir fidan

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin başına gaz fişeği ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan, yaşasaydı bugün 25 yaşına girecekti.

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Berkin Elvan 15'inde bir fidan

AKP'nin 2013 yılında İstanbul Taksim'de bulunan Gezi Parkı yerine eskiden var olan Topçu Kışlası'nı yeniden inşa edeceğini açıklamasının ardından 28 Mayıs 2013 tarihinde parktaki ağaçların kesilmesi işlemlerine başlandı.

Bunun üzerinde Gezi denilen eylemler başladı. Ülkedeki birçok kesim bu eylemlere destek verdi.

Tüm Türkiye'de yankı bulan eylemlere, polis sert müdahalelerde bulundu.

Polisin sert müdahaleleri sonucu ölümler yaşandı.

Ülke tarihinin kırılma noktası olan 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti. Polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden isimlerden biri de 15 yaşındaki Berkin Elvan'dı...

16 Haziran 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına gelmesi üzerine ağır yaralandı.

269 gün boyunca komada kalan Berkin Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde Şişli'deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı sırasında 16 kiloya kadar düştüğü açıklandı.

5 Ocak 1999 tarihinde doğan Elvan, yaşasaydı 25 yaşında olacaktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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