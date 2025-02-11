Balkondan 'Düşen' Gamze'nin Eşine Önce Müebbet Sonra Beraat Verilmişti... Kararın Gerekçesi Belli Oldu

Antalya Alanya’da 24 Kasım 2021'de oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Gamze Yağlıoğlu, hayatını kaybetti. Yağlıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararında; 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu'nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izi tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu belirtildi. Gamze Yağlıoğlu'nun tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu, ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği aktarıldı.

FARKLI RAPORLARA DİKAT ÇEKİLDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu'nun, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ve delil yetersizliği nedeniyle beraatına ve tahliyesine karar verdi.

İstinaf mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, atma, itme veya düşmenin gerçekleştiği iddia edilen balkon üzerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tespitlere göre, balkonda gerçekleşecek herhangi bir tartışma ya da mücadelenin dışarıdan görülüp, seslerin çevreden duyulabilir olduğu kaydedildi. Kolluk tarafından düzenlenen tutanakta, balkondaki korkulukların toz ve yağmur damlalarıyla kaplı olduğu, Gamze Yağlıoğlu’nun düştüğü yöne doğru 30 santim genişliğinde hafif bir sürtünme izi bulunduğu ve bu izin fotoğraflandığı belirtilirken, daha sonraki bir olay yeri inceleme raporunda ise herhangi bir ize rastlanmadığı yönünde genel ifadeler kullanıldığı kaydedildi.

'ŞÜPHELER TUTANAĞA DOĞRUDAN YANSITILMADI'

Mahkeme tarafından incelenen olay yeri görüntülerinde, mavi ve beyaz ışıkla parmak izi incelemesi yapıldığı, ulusal kriminal tarafından hazırlanan ana raporun ilgili sayfalarında da bu incelemelerin yer aldığı aktarıldı.

Görüntülerde, kolluk görevlilerinin kendi aralarındaki konuşmalarında, 'İz yap, bak belli oluyor; ama buradan bakıldığında. Bak, şuradan tuttuğu belli. Bak, şurada etek izi görülüyor. Komutanım, buradan aşağı kendini bıraksa, elbiseleri korkuluktaki bu izleri tamamen silip yok etmesi gerekmez miydi?' şeklindeki ifadeler kullandıkları tespit edildiği aktarıldı. Bu konuşmaların, maktulün balkon korkuluklarına tutunduğuna dair şüpheler barındırmasına rağmen, bu şüphelerin tutanağa doğrudan yansıtılmadığı, yapılan araştırmada herhangi bir ize rastlanmadığı yönünde genel bir değerlendirme ile yetinildiği ifade edildi.

'EKSİK ARAŞTIRMA SANIK ALEYHİNE YORUMLANAMAZ'

Gerekçede, olay günü kamera kayıtlarında, sanık Alper Yağlıoğlu’nun apartmandan elinde çöp poşetiyle çıktığı görülmesine rağmen, kolluk tarafından bu poşetin içeriğinin araştırılmadığı ve içindeki materyallerin tespit edilmediği belirtildi. Bu durum şüpheli olarak değerlendirilse de eksik yapılan araştırmanın sanık aleyhine yorumlanamayacağı aktarıldı. Olay sonrası yapılan incelemelerde, balkonda herhangi bir mücadele izi veya şüpheli seslere dair tanık beyanı ve görüntü kaydına rastlanmadığı, sanığın vücudunda darp ya da cebir izine rastlanmadığı ifade edildi. Gamze Yağlıoğlu’nun tırnaklarında sanığa ait DNA bulunmasının ise çiftin aynı evde yaşıyor olması nedeniyle tek başına delil olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

'İNTİHAR OLGUSU DAHA KUVVETLİ İHTİMAL'

Kararda, ilk derece mahkemesinin sanığın Gamze’yi iterek öldürdüğü sonucuna varırken, bu itmenin nasıl gerçekleştiği konusunda somut bir açıklama yapmadığı belirtildi. Maktulün balkon korkuluklarına ya da pervazlara çıkmadan sanık tarafından itilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, "Eğer Gamze Yağlıoğlu, sanık tarafından balkondan atıldıysa, önce etkisiz hale getirilmiş olması gerekirdi. Ancak buna dair herhangi bir tıbbi ya da bilimsel delil bulunmamıştır" denildi. Kararda Gamze Yağlıoğlu’nun olay öncesi sağ olduğu, ölüm korkusuyla mücadele etmeden, bağırmadan ya da sanık üzerinde herhangi bir fiziksel iz bırakmadan balkondan atılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Sanığın eşini balkondan atarak öldürdüğüne dair somut delillerin bulunmadığı, yalnızca şüphe ve varsayımlar üzerinden mahkumiyet kararı verilemeyeceğine dikkat çekildi.

Kararda dosya kapsamında, intihar olgusunun daha kuvvetli ihtimal olarak görülmesi karşısında, sanığa beraat kararı verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA