Balıkesir'de Feci Kaza! 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada, Uğurcan Kanbay yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde bekleyen bir kamyonete çarptı. Kazada baba Yüksel Kanbay hayatını kaybederken, sürücü Uğurcan ve annesi Altun Kanbay yaralandı.

Balıkesir'de Feci Kaza! 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde Uğurcan Kanbay (21) idaresindeki 55 AHT 11 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak refüje daha sonra emniyet şeridinde bekleyen Sinan Coşkun yönetimindeki 41 ANM 846 plakalı kamyonete çarptı.

Otomobilde bulunan baba Yüksel Kanbay (51) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Uğurcan Kanbay ile annesi Altun Kanbay (46) yaralandı. Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altun Kanbay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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