Motosiklet Kanala Uçtu: 1 Ölü

Mersin'de kanala uçan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Motosiklet Kanala Uçtu: 1 Ölü

Mersin’in Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi Çaylar Sokakta kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akçıl (70) idaresindeki motosikleti ile yokuş aşağı ara sokakta kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan motosiklet 2 metre aşağıda bulunan sulama kanalına uçtu. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Akçıl’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından cenaze ilçe devlet hastanesine morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet Kanala Uçtu: 1 Ölü - Resim : 1

Kaynak: İHA

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