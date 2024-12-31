Bakanlardan Yeni Yıl Mesajları

Bakanlar yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı. İşte o mesajlar...

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, şunları belirtti:

"İçişleri Bakanlığımız'ın 623 bin personeliyle birlikte; gece gündüz, yaz kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatan’ımızın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum.

Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin."

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN

Dışişleri Bakanı Fidan, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bölgemiz ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladığımız; bu çabaların olumlu sonuçlarını küresel düzeyde gözlemlediğimiz bir yılı geride bıraktık.

Tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikamız, bölgemiz için istikrar üretmeye devam etmektedir.

2025 yılında da dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı iş birlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edecek; milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnsanlığın binlerce yıldır evrilerek devam eden hakikat yolculuğunun, 2025’te de hedefine biraz daha yakınlaşması dileğiyle…"

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, 2024 yılının son gününde Batman’daki 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Mehmetçikle bir araya gelen Bakan Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, personelin yeni yılını kutladı.

Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:

"Yılbaşı vesilesiyle güzide şehrimiz Batman’da 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız'da, Sayın Genelkurmay Başkanı'mız ve kuvvet komutanlarımızla birlikte sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün, çok kapsamlı ve yoğun faaliyetler ile geçirdiğimiz 2024 yılını geride bırakırken aynı kararlılık ve motivasyonla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Kaynak: Haber Merkezi