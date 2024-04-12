Bakan Yerlikaya bayram tatilinin acı tablosunu paylaştı: 48 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde trafik kazası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Ülke genelinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, şehirlerarası yollarda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik ve araç kullanımıyla ilgili uyarılarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden kişilerin sayısını açıkladı.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor."

Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor.



Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 4️⃣8️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetti.



⚠️ Lütfen aşırı hız yapmayalım.

⚠️… pic.twitter.com/kogAAb018l — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem