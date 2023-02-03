Bakan yardımcısının memleket aşkı: 'Çorum'un maçlarını bile MSB logosuyla duyuruyor'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin makamında bulunmadığını ve incelemesi gereken dosyaları kendisine vermenin çok zor olduğunu aktardı.

Dere'nin durumunu aktaranlardan birinin "İnanmıyorsanız Instagram hesabına bakın" dediğini söyleyen Pehlivan "Ne yalan söyleyeyim güldüm" değerlendirmesini yaptı. Dere'nin Çorumlu olduğunu aktaran Pehlivan "Üniversiteye kadar da şehrinde eğitimini görmüş, sonra da devletin birçok kurumunda görev yapmış. İyi, güzel. Ama bu ne Çorum sevgisidir" diyerek Dere'nin makamında olması gerektiği zamanlarda Çorum'da olduğunu aktardı.

Pehlivan'ın aktardıkları şöyle:

"Çorum Futbol Kulübü’nün tüm maçlarının detaylarını öncesinde ve sonrasında “Milli Savunma Bakanlığı” logosuyla duyurmasındaki gariplik bir yana...

Sadece son bir ayda Çorum’un ilçelerini gezmeler, Çorumlu siyasetçileri ağırlamalar, Çorumlu iş insanlarıyla toplantılar yapmalar, Çorumlu muhtarlarla bakanlıkta buluşmalar...

Yaz yaz bitmez. İş öyle bir hal almış ki Çorum Futbol Kulübü’nün yeni transferleri bile Çorum’a gitmeden önce Ankara’da Muhsin Dere’yi ziyaret ediyor.

Haliyle, Çorum’da “Yılın İnsanı” da seçiliyor!

Lakin, bakan yardımcısı Dere bu Çorum mesaisi yüzünden asli görevi olan Milli Savunma Bakanlığı’nı ihmal ediyor. Dedim ya bunu ben değil bizzat bakanlık çalışanları söylüyor.

Neyse...

Biliyorum ki bu tesadüf değil. Zira, deniyor ki Muhsin Dere AKP’nin Çorum milletvekili olmak istiyor.

Ne diyeyim... Bu gayretle seçilir belki... Çünkü onun yaptığını Çorumlu bile yapmaz!"

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