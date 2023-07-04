Bakan Koca'dan "Suriyeli sağlıkçı istihdamı" iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Koca, "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam ediliyor" iddialarına cevap verdi: Yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir. Göçmen Sağlığı Merkezlerinin giderleri AB fonlarıyla karşılanıyor.

Bakan Koca'dan "Suriyeli sağlıkçı istihdamı" iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yayılan "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam ediliyor" iddialasına yanıt verdi. 

Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Koca şunları söyledi: "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."

Etiketler
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu! İşte Türkiye'nin tatlı haritası Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu!
Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor... Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor...
İzmir'de işkence protestosu İzmir'de işkence protestosu
CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Özcan: Gönlümden geçen genel başkan İmamoğlu CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Özcan: Gönlümden geçen genel başkan İmamoğlu
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor
Yargıtay'dan kiracıları sevindirecek haber: Ev sahibinden istenebilecek Yargıtay'dan kiracıları sevindirecek haber: Ev sahibinden istenebilecek
İstanbullular dışarı çıkmadan önce dikkat: Oraj geliyor! İstanbullular dışarı çıkmadan önce dikkat: Oraj geliyor!