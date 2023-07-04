Bakan Koca'dan "Suriyeli sağlıkçı istihdamı" iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yayılan "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam ediliyor" iddialasına yanıt verdi.

Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Koca şunları söyledi: "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."