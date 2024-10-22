Ataşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in sesini yapay zeka ile taklit ederek para isteyen dolandırıcılara karşı Ataşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bazı kişi ya da kişiler tarafından Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in yapay zeka ile sesi taklit edilerek, vatandaşlarımızdan para istenildiği bilgisini aldık. Başkanımız Onursal Adıgüzel adına herhangi bir sebeple maddi destek talep edilmesi söz konusu değildir. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemenizi ve benzer bir durumla karşılaşmanız halinde emniyet birimleriyle iletişime geçmenizi rica ederiz."

Kaynak: ANKA