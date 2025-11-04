ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu! Gözaltılar Var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında başta ASELSAN ve TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışanlar hakkında 19 gözaltı kararı verildi.

Son Güncelleme:
ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu! Gözaltılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı. Daha önce “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan hakkında arama kararı bulunan ve firari durumdayken yakalanan H.İ.A.’nın dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, MİT Başkanlığınca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca gerçekleştirilen şifre çözümleme işlemleri sonucunda önemli verilere ulaşıldı.

Signal adlı uygulama üzerinden örgütsel ve gizli yazışmalar yaptıkları belirlenen 2’si TÜBİTAK, 1’i ASELSAN ve 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personeli olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde 4 Kasım 2025 itibarıyla eşzamanlı olarak başlatılan operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Etiketler
FETÖ Operasyon ASELSAN
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
7 İlde 8 Suç Örgütüne Dev Operasyon! 36 Tutuklama 7 İlde 8 Suç Örgütüne Dev Operasyon
Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti Üşümezsoy 'Yeni Bir Kırılmanın Habercisi' Diyerek Uyardı
Avukatlık Ücretlerine Zam! İşte Yeni Tarife Avukatlık Ücretlerine Zam! İşte Yeni Tarife
Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak
ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu! Gözaltılar Var ASELSAN, TÜBİTAK ve Türk Telekom'a Operasyon