ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu! Gözaltılar Var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı. Daha önce “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan hakkında arama kararı bulunan ve firari durumdayken yakalanan H.İ.A.’nın dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, MİT Başkanlığınca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca gerçekleştirilen şifre çözümleme işlemleri sonucunda önemli verilere ulaşıldı.

Signal adlı uygulama üzerinden örgütsel ve gizli yazışmalar yaptıkları belirlenen 2’si TÜBİTAK, 1’i ASELSAN ve 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personeli olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde 4 Kasım 2025 itibarıyla eşzamanlı olarak başlatılan operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA