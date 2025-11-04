7 İlde 8 Suç Örgütüne Dev Operasyon! 36 Tutuklama

Jandarma ekipleri, 7 ilde eş zamanlı olarak 8 farklı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 36’sı tutuklanırken, 26’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 farklı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 64 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, şüphelilerden 36’sının tutuklandığını, 26’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Ordu, Kilis, Şanlıurfa ve Niğde’de eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlara ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 64 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 36’sı tutuklandı. 26'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Kaynak: DHA

Etiketler
Suç örgütü Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ozan Elektronik Para Soruşturmasında 6 Tutuklama Ozan Elektronik Para Soruşturmasında 6 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti Üşümezsoy 'Yeni Bir Kırılmanın Habercisi' Diyerek Uyardı
Avukatlık Ücretlerine Zam! İşte Yeni Tarife Avukatlık Ücretlerine Zam! İşte Yeni Tarife
Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak
ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu! Gözaltılar Var ASELSAN, TÜBİTAK ve Türk Telekom'a Operasyon