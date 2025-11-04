7 İlde 8 Suç Örgütüne Dev Operasyon! 36 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 farklı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 64 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, şüphelilerden 36’sının tutuklandığını, 26’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Ordu, Kilis, Şanlıurfa ve Niğde’de eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlara ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 64 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 36’sı tutuklandı. 26'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Kaynak: DHA