Artvin Hopa'da Çöken Yol Havadan Görüntülendi

Artvin Hopa'da etkili olan yağış sonrası karayolu çökmüştü. O yol havadan görüntülendi.

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Artvin’de dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini süren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hopa ilçesinde Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkiinde debisi yüksek dere Borçka-Hopa karayolunda asfaltın altını boşaltarak çökmesine neden oldu.

Trafiğe kapanan yolda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak çöken Hopa’dan Borçka istikametine giden yol trafiğe kapatıldı. Trafik aksamaması için derenin karşısındaki alternatif yoldan kontrollü olarak verildi.

Artvin-Hopa Kara Yolunda Çökme! Yol Ulaşıma KapatıldıArtvin-Hopa Kara Yolunda Çökme! Yol Ulaşıma KapatıldıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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