Aracından Kilolarca Uyuşturucu Çıktı, Savunması 'Pes' Dedirtti

Adana'da sevgilisiyle yolculuk yaptığı aracın yedek lastiğinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirilen şüpheli, ”Parkta güneşlenirken ucuz diye toplu aldım” diyerek savunma yaptı. Şahıs tutuklandı, 'Antalya'ya gidiyorduk, uyuşturucudan haberim yok' diyen sevgilisi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aracından Kilolarca Uyuşturucu Çıktı, Savunması 'Pes' Dedirtti

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta bulunan Mehmet Can G. (40) ve sevgilisi Sevda Ç. (20) araçtan indirildi. Dedektör köpeği ‘Tinga' araçta yaptığı aramada yedek lastiğe tepki verdi. Bunun üzerine narkotik polisleri, kontrol ettikleri lastik içinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan çift emniyete götürüldü.

Aracından Kilolarca Uyuşturucu Çıktı, Savunması 'Pes' Dedirtti - Resim : 1

İFADELERİ PES DEDİRTTİ

Mehmet Can G.'nin ifadesinde, ”Diyarbakır ilinde parkta güneşlenirken tanımadığım bir şahsa 'Esrar var mı?' diye sorduğumda olduğunu dile getirdi. Fiyatı ucuz geldiği için toplu olarak aldım. Polis yakalamasın diye de yedek lastiğin içine koydum. Fakat Türk polisinden kaçamayacağımı beni durduklarında anladım” dediği öne sürüldü. Sevda Ç.'nin ise, ”Antalya'ya tatile gidiyorduk, araçta bulunan esrardan haberim yok” dediği iddia edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Can G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Sevda Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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