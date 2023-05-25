Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 kişi gözaltında

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 kişi gözaltında

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyruklu zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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