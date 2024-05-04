Ankara'da boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kadının ölümüne sebep olan bıçaklı saldırı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Sincan’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K. (34) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği Edanur K.’yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Edanur K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Dün yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.K.’nin Edanur K.’ye saldırdığı anlar an be an kaydedildi.

Ankara'da boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Resim : 1

"SADECE SEVGİYE İHTİYACI OLAN BİR KIZDI"

Öte yandan, Edanur K.’nin arkadaşı olan Kader Düzgün, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Düzgün, Edanur’un psikolojik sıkıntıları olabilir fakat hiçbir insan bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Cinayete kurban giden birçok kadınlarımız, çocuklarımız var. lütfen kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Edanur daha 27 yalındaydı. Arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir kızdı. Ailesi paramparça durumda, eşi de aynı şekilde. Tabii ki hepimiz hata yapabiliyoruz. Hepimizin psikolojik olarak sorunlarımız var. Kendisi de aynı şekilde psikolojik destek de alıyordu. Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Kayısı çekirdeklerini hasat sonrası çöpe atmayın. Bakın 1 avuç yenilirse ne oluyor Kayısı çekirdeklerini hasat sonrası çöpe atmayın. Bakın 1 avuç yenilirse ne oluyor
Genç taksici durakta diğer taksicilerin saldırısına uğradı: "Bu konuyu kapat, sonu iyi olmaz" Genç taksici durakta diğer taksicilerin saldırısına uğradı
112'ye gelen çağrılar pes dedirtti: "Burada çok ölü var" diyerek mezarlığa ambulans istedi "Burada çok ölü var" diyerek mezarlığa ambulans istedi
Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor
Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike! Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!
Nefesler tutuldu: Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor!
Galatasaray'da istifa! Galatasaray'da istifa!
Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda! Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda!