Ankara hayalet şehre döndü

Ramazan Bayramı sebebiyle Ankara boşaldı. Başkent Ankara'nın kuşbaşı görüntüsünde hayalet şehre döndüğü görüldü.

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Ankara, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde cadde ve sokakların boşalması ile hayalet şehre dönüştü.

Başkent Ankara'da 9 günlük tatil nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, ana arterler ve sokaklardaki sessizlik dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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