Ali Yerlikaya'dan TikTok operasyonu duyurusu: 33 kişi tutuklandı, 14 kişi sınır dışı edildi

Başkent Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamasında göreve geldiği ilk 180 günün özetini çıkardı.

Yerlikaya, "180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi" dedi.

Bakan ayrıca, "Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak" bilgisini de paylaştı.

TİKTOK OPERASYONU

Geçtiğimiz günlerde 'Laz kızı' lakaplı bir TikTok kullanıcısı, yayınlarında müstehcen pozlar verdiği için gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Birçok müstehcen, şiddete ve uyuşturucuya yönelik içeriklerin olduğu platform hakkında konuşan Ali Yerlikaya, TikTok'a yönelik operasyon bilgilerini de paylaştı.

Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine işlem yapıyoruz. Son 6 ayda 33 kişi tutuklandı. 14 şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı. 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor."

Yerlikaya'nın diğer paylaştığı bilgiler ise şöyle:

Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı.

Son 180 günde kadına şiddete yönelik toplam 98 bin 249 olay yaşandı bu olaylarda 151 kadın hayatını kaybetti. 99 şahıs tutuklandı, 38 şahıs intihar etti.

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Kaynak: Gerçek Gündem