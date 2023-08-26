Aksaray Belediyesi'nin Belediye Başkanı 'Sedat Peker' olarak değiştirildi
Aksaray Belediyesi'ne ait websitesi hacklendi. Belediye Başkanı 'Sedat Peker' olarak değiştirildi.
AKP'li Aksaray Belediyesi'ne ait websitesi hacklendi. Belediye Başkanı ise 'Sedat Peker' olarak değiştirildi.
BAŞKANIN DA HESABI HACKLENDİ
Daha sonra Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in, X hesabı "hacklendi", hesaptan paylaşılan gönderide Sedat Peker'e selam söylendi.
‘HACKED BU CYPTER’ adıyla hesabı ele geçirenler, “Reis Sedat Peker selamlar. Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar!” ifadeleriyle gönderi paylaştı.
Son Güncelleme: