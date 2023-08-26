Aksaray Belediyesi'nin Belediye Başkanı 'Sedat Peker' olarak değiştirildi

Aksaray Belediyesi'ne ait websitesi hacklendi. Belediye Başkanı 'Sedat Peker' olarak değiştirildi.

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Aksaray Belediyesi'nin Belediye Başkanı 'Sedat Peker' olarak değiştirildi

AKP'li Aksaray Belediyesi'ne ait websitesi hacklendi. Belediye Başkanı ise 'Sedat Peker' olarak değiştirildi.

BAŞKANIN DA HESABI HACKLENDİ

Daha sonra Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in, X hesabı "hacklendi", hesaptan paylaşılan gönderide Sedat Peker'e selam söylendi.

‘HACKED BU CYPTER’ adıyla hesabı ele geçirenler, “Reis Sedat Peker selamlar. Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar!” ifadeleriyle gönderi paylaştı.

Aksaray Belediyesi'nin Belediye Başkanı 'Sedat Peker' olarak değiştirildi - Resim : 1

Aksaray Belediyesi'nin Belediye Başkanı 'Sedat Peker' olarak değiştirildi - Resim : 2

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