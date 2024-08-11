AKP'nin Gençlerle İlgili Anketinden Çarpıcı Sonuçlar

AKP’nin gençlerle ilgili yaptırdığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

Ankette, “Gençlerle ilgili çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?” sorusuna gençlerin yüzde 25.8’i işsizlik yanıtını verdi.

Yüzde 40'ının yurtdışı planı var Yüzde 21.9’u ekonomi ve yüzde 15.9’u ise eğitim dedi. Gençlerin yüzde 40.1’i de “yurtdışında yaşama planının olduğunu” söyledi.

GENÇLERDE GELECEK KAYGISI YÜKSEK

Gelecekleri konusunda ise gençlerin yüzde 36.1’i “çok iyimserim” ve “iyimserim” olarak değerlendirirken, yüzde 33.6’sı “çok karamsarım” ve “karamsarım” diyor. “Neden geleceğiniz için karamsar düşünüyorsunuz?” sorusuna ise gençlerin yüzde 28.9’u “ekonomik sorunlar olduğu için” cevabını veriyor, yüzde 17.7’si ise “gelecek kaygısı” diyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayında yayımlanan verilerine göre, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,1 olarak belirtilmişti.