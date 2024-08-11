Hırvatistan'da Kaçırılmıştı: Dışişleri Harekete Geçti... Muhammed Çolak Dönüyor

Hırvatistan'da kaçırıldığına dair haberler çıkan Türk vatandaşı Muhammed Çolak ile ilgili Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Çolak'ın yurda dönüşü sağlanıyor.

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Hırvatistan'da Kaçırılmıştı: Dışişleri Harekete Geçti... Muhammed Çolak Dönüyor

Hırvatistan’da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

YURDA DÖNÜŞÜ SAĞLANIYOR

Bakanlığa bağlı Dışişleri Bakanlığı Destek birimin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hırvatistan’da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İDDİALARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLMİŞTİ

Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.

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