Hırvatistan'da Kaçırılmıştı: Dışişleri Harekete Geçti... Muhammed Çolak Dönüyor
Hırvatistan'da kaçırıldığına dair haberler çıkan Türk vatandaşı Muhammed Çolak ile ilgili Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Çolak'ın yurda dönüşü sağlanıyor.
Hırvatistan’da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
YURDA DÖNÜŞÜ SAĞLANIYOR
Bakanlığa bağlı Dışişleri Bakanlığı Destek birimin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hırvatistan’da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
İDDİALARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLMİŞTİ
Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.
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