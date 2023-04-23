AKP'li belediye Ensarcı İsmail Şirin'e köşeyi döndürdü: 8 yılda 209 milyon TL'lik ihale almış!

Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Şirin’in AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden 8 yılda 37 ayrı ihale aldığı ortaya çıktı. İhalelerin toplam bedeli 209 milyon TL olurken, Şirin’in başka bir kurumdan ihale almadığı belirtildi.

Birgün'den İsmail Sarı'nın haberine göre, çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Başkan Yardımcısı İsmail Şirin, İstanbul’daki AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerle köşeyi döndü.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin 2015 ile 2022 yılları arasında düzenlediği 37 ayrı ihaleyi Şirin Kardeşler isimli bir şirket aldı. Şirketin aldığı 37 ihalenin toplam bedeli ise 209 milyon TL’yi buluyor. Kurulduğu günden bu yana Üsküdar Belediyesi’nden başka bir kurumdan ihale almayan bu şirket, aldığı 37 ayrı ihale ile belediyeye gıda ve içecek sattı.

BELEDİYEYE ABONE OLDULAR

Üsküdar Belediyesi'nin gıda kolisi ve içecek ihalelerinin adeta abonesi olan Şirin Kardeşler Şirketi, İsmail Şirin ve İbrahim Şirin'e ait. 6 milyon lira sermayeli şirketin yüzde 50’sine sahip İsmail Şirin aynı zamanda AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı’nın Başkan Yardımcısı Şirin daha önce de Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı’ydı. Ayrıca, AKP'li belediye daha önce de bazı mülklerini yurt olarak kullanmak üzere Ensar Vakfı'na bedelsiz olarak tahsis etmişti.

BAKAN SOYLU KORUDU; SORUŞTURMAYA İZİN VERİLMEDİ

Öte yandan geçen yıl da AKP'li Üsküdar Belediyesi’nin Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin’e ve kardeşlerine verdiği milyonlarca liralık ihaleler CHP İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla belediye binası önünde protesto edilmişti.

HKP, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye başkan yardımcıları ile Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin hakkında, “görevi kötüye kullanma, irtikâp, nitelikli dolandırıcılık ve nüfuz ticareti” suçları gerekçesiyle 30 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, partinin suç duyurusunun ardından yetkililer hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, şikâyet edilen isimlerle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi. Bakanlık, 29 Ağustos 2022 tarihinde herhangi bir gerekçe belirtmeden “işleme konulmama kararı” verdi. Bu kararın ardından başsavcılık ise 25 Kasım 2022’de dilekçede yer alan isimler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetti.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Üsküdar Belediyesi Denetim Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Ayça Betül Mete ve Aziz Yağmur, Denetim Komisyonu raporuna karşı bir şerh raporu hazırladı. Raporda, Şirin Kardeşler ve Akis Yiyecek şirketlerinin sadece 2022 yılında belediyeden toplam 68 milyon 414 bin TL sözleşme bedeli ile ihale aldığı belirlendi. Akis Yiyecek Şirketi de İsmail Şirin'in aile şirketi.

Raporda belediyenin harcamalarına ilişkin şunlar sıralandı:

Belediyenin yıllardır haber konusu olan gayrimenkul satış ve devir işlemlerinin 2022 yılı bilançosu da çıkarıldı. Buna göre 2022 yılında belediyeye ait 26 adet gayrimenkul, 167 milyon 867 bin 570 TL toplam bedel ile satıldı. Raporda “Borcu bulunmayan ve kasasında 179 milyon 157 bin 825 TL nakit parası bulunan bir belediye olmasına rağmen söz konusu gayrimenkullerin satışından elde edeceği gelire ihtiyacı olmadığı açıktır” denildi.

•Raporda, belediyenin bir adet masayı 45 bin 500 TL’ye ve bir adet koltuğu ise 33 bin TL'ye aldığı belirtildi.

•Kiralanan 220 araç için de 2022’de yaklaşık 130 milyon TL harcadı.

•Belediye organizasyonlar için bir yılda 15,6 milyon TL harcadı.

•Hediyelik ürünler için 2,1 milyon TL’lik ödeme yapıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem