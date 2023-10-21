AKP'li eski milletvekili hayatını kaybetti

AKP Ordu eski milletvekili Cemal Uysal'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Son Güncelleme:
AKP'li eski milletvekili hayatını kaybetti

AKP’li eski Ordu milletvekili Cemal Uysal hayatını kaybetti.

AKP’nin 22’inci dönem Ordu milletvekili olan Cemal Uysal’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

AKP'li eski milletvekili hayatını kaybetti - Resim : 1

Uysal’ın ölüm haberini duyuran Urfa milletvekili Bekir Bozdağ, "22. dönem Ordu milletvekilimiz Cemal Uysal’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhum milletvekilimiz Cemal Uysal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet,makâmı âlî olsun,inşallah” diya yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Milletvekili Ordu
Son Güncelleme:
Uşak'ta ekmeğe zam! Bir ilde ekmeğe zam!
Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı
Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel Antalya'da konuştu: "Partinin evlatlarının sıralarını yüzde 1'lik partilere verip 39 milletvekilini kimseye veremezsin" "Partinin evlatlarının sıralarını yüzde 1'lik partilere verip 39 milletvekilini kimseye veremezsin"
ÇOK OKUNANLAR
Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu! Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu!
İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi
Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar! Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar!
Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor!
Asgari ücret zammında dikkat çeken tahmin: Zam oranı ve rakam açıklandı Asgari ücret zammında dikkat çeken tahmin: Zam oranı ve rakam açıklandı