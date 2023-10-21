AKP'li eski milletvekili hayatını kaybetti

AKP’li eski Ordu milletvekili Cemal Uysal hayatını kaybetti.

AKP’nin 22’inci dönem Ordu milletvekili olan Cemal Uysal’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Uysal’ın ölüm haberini duyuran Urfa milletvekili Bekir Bozdağ, "22. dönem Ordu milletvekilimiz Cemal Uysal’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhum milletvekilimiz Cemal Uysal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet,makâmı âlî olsun,inşallah” diya yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem