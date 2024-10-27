AKP'li Elazığ Belediyesi'nde 'Köpek Katliamı' İddiası

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasa tasarısının Meclis'te kabul edilmesinin ardından hayvan katliamları arttı. Yurdun birçok yerinden, özellikle birçok belediyenin dahil olduğu katliam haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak AKP’li Elazığ Belediyesi’ne ait Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakımevi’nde belediye personelinin sokak hayvanlarını araçlara konularak götürülmesi ihbar edilmiş, jandarma tarafından durdurulan araçtan ölü köpek ve anestezik iğne bulunmuştu.

Sözcü'nün haberine göre; hayvan katliamı yasasının meclisten geçmesi sonrasında birçok AKP’li belediyenin köpekleri katlettiğinin ortaya çıktığını belirten Elazığ Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Murat Akkoç, “Hayvanlara yapılan bu zulümlere tepkiler sürerken bir üyesi olarak utanarak söylüyorum geçtiğimiz hafta bunun bir benzeri girişiminin Elazığ Belediyesi tarafından yapıldığını hayvan aktivisti bir kardeşimizin ihbarı sonucunda öğrendik" dedi.

'ÖLÜ KÖPEK BULUNDU'

Akkoç, sözlerine şöyle devam etti.

"Gecenin bir yarısı köpekler belediyeye ait araçlara konularak Kovancılar ilçesine götürülmesinden şüphelenen hayvan hakları savunucusu kardeşimizin ihbarı sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalanmış ve yakalanan aracın içerisinde bir ölü köpek ve hayvanları uyuşturmak için kullanılan ancak aşırı dozda verildiğinde ölüme neden olan anestezik iğne bulunmuştur. Belediye görevlileri kendilerinin takip edilmesini fark edip bir panik halinde köpekleri boş bir araziye saldıklarını çekilen videolardan gördük. Bu olayın üzerinden 11 gün gün geçti. Kendileri hakkında çıkan haberlere vakit geçirmeksizin açıklama yapan Elazığ Belediyesi yönetimi bu skandal olay hakkında şuana kadar tek bir açıklama yapmış değil."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları

BELEDİYE BAŞKANINA SORULAR

Akkoç, Elazığ Belediyesi yönetiminin bu skandalla ilgili bir an önce açıklama yapması ve olaydan sorumlu kişilere soruşturma açılması gerektiğini söyleyerek, CHP meclis grubunun belediye başkanı Şahin Şerifoğulları’na şu sorularını aktardı:

-Bu köpekler gecenin yarısında neden Kovancılara götürüldü?

-Veterinerin olmadığı bir araçta anestezik iğnelerin ne işi var, bu olayla ilgili kendisinin bilgisi var mı?

-Köpekleri gece yarısı ilçeye götüren personelle ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı?

Kaynak: Sözcü