AKP’li Belediye, AKP İl Başkanı'nın kuzeni için imar planını değiştirdi: 'Turistik tesis alanı'na villa projesi!

Fatsa Belediyesi Meclisi’nde, şehrin yeni yaşam merkezi haline gelen Dolunay Mahallesi’nde bulunan ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzenine ait olan turizm alanını meskene çevirmek için komisyon toplantısı yapıldı. 19.04.2024’te Fatsa Belediyesi’nin meclis toplantısında 4. gündem maddesi olarak görüşülüp rapora bağlanmak üzere imar planı komisyonu tarafından incelendi ve plan değişikliği 4 AKP’li komisyon üyesi tarafından meclise taşındı.

CHP VE İYİ PARTİ REDDETTİ, AKP’Lİ MECLİS ÜYELERİ TEKLİFİ KABUL ETTİ

BirGün'den Onur Durmuş'un haberine göre; 06.05.2024 tarihinde gerçekleşen Meclis Komisyonu’nda CHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri 10 dönümün üzerindeki turistik tesis alanının meskene dönüştürülmesi önerisine ret oyu kullandı. MHP’nin 3 komisyon üyesi ise teklife çekimser kaldı. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP’li meclis üyeleri ise teklifi kabul etti ve söz konusu arsanın mesken yapısına kavuşmasına karar verildi. Kararın onaylanması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na resmi yazı gönderildi.

Fatsa Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“İlgi kayıtlı dilekçemizde belirtmiş olduğunuz Dolunay Mahallesi’nde, OSKİ karşısında bulunan taşınmazın bulunduğu alanda parsel malikleri tarafından yetkili bir Şehir ve Bölge Plancısına hazırlatılan imar plan tadilatı dosyası belediyemiz meclisinde görüşülmüş olup ilgili tadilat onaylanmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanacak olan dosya, daha sonra Fatsa Belediye Hizmet Binamızın 3. Katında Fatsa İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ilan panosunda, mahalle muhtarlarında, belediyemiz internet sayfasında ve pankart asılmak suretiyle taşınmazın bulunduğu alanda ilan edilecektir.”

VİLLA PROJESİ İDDİASI

Turistik tesis alanı statüsünde yer alan 10 dönümlük arazinin mesken olarak Fatsa Meclisi’nde onaylanmasında AKP’li Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş arasındaki yakın ilişkinin etkili olduğu öne sürüldü.

Ordu İl Başkanı Selman’ın 31 Mart seçimleri öncesinde aday belirleme sürecinde Etem Kibar’ın aday gösterilme sürecinde Kibar’a destek verdiği iddia edildi.

Yaklaşık 20 yıl önce kamu yararı gözetilerek turistik tesis alanı ilan edilen bu arsaya Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzeninin bir villa projesi yapacağı öğrenildi.