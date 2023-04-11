'AKP benden neden bu kadar korktu bilmiyorum ama sürekli bana saldırıyorlar'

Sabah Gazetesi’nin hakkında yaptığı “Dolandırıcı ve Küfürbaz 1.sıradan aday!” başlıklı haberi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayı Mehmet Mustafa Gürban, Gerçek Gündem’e konuştu. Gürban, haberlerin hiçbir kaynağa dayandırılmadan yazıldığını üstelik Sabah Gazetesi’nin önceden de hakkında yalan haber yaptığını dile getirdi.

Hakkında herhangi bir soruşturma veya inceleme olmadığını söyleyen Gürban, haberlerin hiçbir kaynağa dayandırılmadan yazıldıklarını ifade etti:

“Sabah Gazetesi iktidara yakın bir gazete. Bir haber yapıyorlar ve bir anda 15 gazeteye dağıtıyorlar. Muhtemelen bu haberler de birileri tarafından yaptırılıyor. Hakkımda ‘dolandırıcı’ yazmışlar ama bırakın dolandırıcılığı, benim tek bir suçtan bile kaydım yok. Hakkımda hiçbir inceleme veya soruşturma da yok. Sen neye güvenerek böyle bir haber yapıyorsun? Bir de sen ulusal bir gazetesin, okuyan kişiler var ama bu haberlerle bana da haksızlık yapılıyor.”

“DAHA ÖNCE DE SABAH GAZETESİ HAKKIMDA YALAN HABER YAPMIŞTI”

İyi Parti milletvekili adayı daha önce de Sabah Gazetesi’nin hakkında kripto parayla ilgili haber yaptığını, bununla ilgili de savcılığa başvurduğunu ifade etti.

“Daha önce de Sabah Gazetesi benim hakkımda bir haber yapmıştı. Haberde ‘Kripto parada ava giderken avlandı’ şeklinde yazmışlardı. Aslında ben dolandırıcıymışım da dolandırılmışım gibi haber yapmışlardı. O zaman savcı takipsizlik kararı vermişti. Savcı da korkuyor o zaman. A Haber ve Sabah’ı koruyorlar herhalde.”

“ÖNCEKİ OLAYLAR YENİYMİŞ GİBİ GÖSTERİLİP HABER YAPILIYOR”

Sabah Gazetesi’nde hakkında çıkan ‘küfürbaz’ iddialarıyla ilgili de konuşan Gürban, önceden attığı tweetlerin sanki yeni atılmış gibi gösterildiğini belirtti. Kendisine bu kadar saldırılmasının nedenini bir türlü anlayamadığını söyleyen Gürban, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an yıllar önce Twitter’dan attığım tweet’leri yayınlayıp haber yapıyorlar. Ama tweet’lerin öncesini yayınlamıyorlar. Twitter’dan biri 8 yaşındaki kızıma, eşime, anneme ve aileme küfretmişti, ben de ona karşılık vermiştim. Ama bu olayların bazıları iki yıl önce oldu. Sanki olaylar yeniymiş gibi gösteriyorlar. Bana söylenen her şeyi arşivledim, ben de onları ortaya çıkarabilirim ama istemiyorum çünkü bu konularla gündeme gelmek istemiyorum. Ben yaptığım ve yapacağım hizmetlerle konuşulmak istiyorum. AKP benden neden bu kadar korktu bilmiyorum ama sürekli bana saldırıyorlar.

“DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BERİ DEPREMZEDELERE YARDIM GÖNDERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Seçim çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Gürban, deprem bölgelerinden biri olan ve büyük kayıplar veren Gaziantep’te depremzedelere yardımların devam ettiğini söyledi. 6 Şubat’taki deprem sırasında da Gaziantep’te olduğunu vurgulayan Gürban, ilk günden beri depremzedelerin yanında olduğunu sözlerine ekledi:

“Depremi ben de yaşadım. Sabah uyandık ve hemen yemek dağıtımı yapmaya başladık. Üçüncü gün de yemek ve çorba servislerimiz devam etti. İslahiye’ye ve Nurdağı’na konteynerler gönderdik. Hala yardım göndermeye devam ediyoruz. Ankara’da tarım ve hayvancılık şirketimiz var. Şirketlerde büyükbaş hayvanlar kesilip deprem bölgelerine gönderilerek depremzedelere yemek olarak dağıtım yapıyoruz.”