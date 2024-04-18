AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkat!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. İstanbul için pazar gününe kadar kuvvetli sağanak geçişleri olabileceği vurgulandı ve megakentte yaşayan yurttaşlar bilgilendirildi.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte pazar gününe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'nin hava tahmin raporunda da İstanbul için, "Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" denilmişti.

Kaynak: AA

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