AKOM İstanbul İçin Tarih Verdi: Soğuk ve Sağanak Geri Dönüyor
AKOM, 28 Nisan Salı tarihli raporuyla İstanbulluları Mayıs ayına girerken yaşanacak sert hava değişimine karşı uyardı. Bahar güneşinin tadını çıkaran megakent, Perşembe gününden itibaren yerini soğuk ve ıslak bir sisteme bırakacak. 1 Mayıs Cuma günü işte kent genelinde şiddetli yağış bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayınladığı "Dikkat" notuna göre; Çarşamba gününe kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 16-19°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredecek.
PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
Ancak Perşembe günü itibarıyla bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havalar etkili olmaya başlayacak.
Bu sistemle birlikte sıcaklıkların 3-5°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği değerlendiriliyor.
1 MAYIS'TA ŞİDDETLİ YAĞMUR
Perşembe akşamı 1-3 kg arası başlayacak olan yağmur, 1 Mayıs Cuma günü etkisini ciddi şekilde artıracak.
Cuma günü kenti 10-20 kg arası oldukça kuvvetli bir sağanak yağmurun esir alması ve sıcaklığın en fazla 12°C olması bekleniyor.
