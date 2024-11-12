Ahmet Necdet Sezer’in Torunu Silahlı Kavgaya Karıştı: Kurşunlara Siper Oldu

Beyoğlu’nda dün gece yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında silah çeken kişinin önüne yakın arkadaşı 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu siper oldu.

Halk TV'de yer alan habere göre; Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu arkadaşıyla birlikte yürürken iddiaya göre motorcu grubu ikilinin yanından aşırı hızlı geçti. Avukat Özgün Karahan bu duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Grupta bulunanlar motordan indi ve tartışma hızla büyüdü. Avukat Karahan ruhsatlı silahına sarılınca gruplar arasındaki tartışma daha arttı. Bunun üzerine motorcular arkadaşlarına haber verdi. 6 kişi olan motorcu grup silah olmasına rağmen avukatın üzerine yürüdüler.

SEZER’İN TORUNU ARKADAŞININ ÖNÜNE SİPER OLDU

Ahmet Necdet Sezer’in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, meslektaşının silahını ateşlememesi için siper oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Her iki grup ifadeleri alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Avukat Karahan motorculardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Motorcu gençlerin ise Karahan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Savcılık yaşanan olayla ilgili kovuşturmaya gerek görmediği öğrenildi.

Kaynak: Halk TV