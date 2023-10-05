Adalet Bakanlığı'nın Sivas Katliamı'na bakışı: Kamuoyunu ilgilendirmeyen konu... 'Cezaevlerinde kaç hükümlü var' sorusuna yanıtsız kaldı

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 2’si otel görevlisi 33’ü aydın olmak üzere 35 yurttaşın katledilmesine ilişkin dava geçen ay Ankara’da 30 yıllık zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşürüldü.

Dava öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas katliamı davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün cezasını "sürekli hastalık" gerekçesiyle kaldırdı. Almanya'ya 2003 yılında iltica eden Gül, sınır dışı edilmesi üzerine aynı yıl cezaevine konulmuştu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Gül, Erdoğan'ın af kararıyla 20 yıl sonra cezaevinden çıktı. Erdoğan, daha önce de Ahmet Turan Kılıç'ın cezasını da kaldırmıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ, Adalet Bakanlığı’na bilgi başvurusunda bulunarak Sivas katliamı davasından cezaevinde kaç hükümlünün bulunduğunu sordu.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN SKANDAL YANIT

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bilgi edinme başvurusuna kurum içi düzenlemeye dikkat çekerek bir yanıt gönderdi.

CİMER üzerinden gönderilen yazıda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun "Kurum İçi Düzenlemeler" başlıklı 25'inci maddesine dikkat çekildi. Maddede "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır” hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Yanıtta, "Yukarıdaki açıklanan kanun hükmü gereğince, söz konusu başvuruya ilişkin talep yerine getirilememiştir" denildi.