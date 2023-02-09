AA muhabiri Burak Milli, eşi ve bebeği ile depremde hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Hatay muhabiri Burak Milli, eşi ve 5 aylık bebeği, İskenderun'da enkaz altında hayatını kaybetti.

AA muhabiri Burak Milli, eşi ve bebeği ile depremde hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı (AA) Hatay muhabiri Burak Milli, eşi ve 5 aylık bebeği, Maraş merkezli depremde yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu henüz 31 yaşında olan Burak Milli, eşi Ayşen Milli (30) ve kız çocukları Eylül Lina enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, depremin ardından dördüncü günde, Milli ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Burak Milli, eşi ve bebeklerinin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan Burak Milli, Hatay'ın yanı sıra Suriye sınırındaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.

Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Milli, çok sayıda habere ve fotoğrafa imza atmıştı. (HABER MERKEZİ) 

Burak Milli'nin 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında çektiği dolunay önündeki TB2 Bayraktar insansız hava aracı fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.

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