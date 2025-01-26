6 Şubat'ta Deprem Felaketi Yaşayan 11 İlde Kaç Konut Teslim Edildi? Bakan Kurum Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 201 bin 580 konut ve iş yerinin vatandaşlara teslim edildiğini söyledi.

'201 BİN 580 KONUT VE İŞ YERİ TESLİM ETTİK'

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok! 11 şehirde; 174 ayrı alanda 1900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçimizle bugüne kadar 201 bin 580 konut ile iş yerimizin anahtarlarını teslim ettik. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmaya dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız.

170 BİNDEN FAZLA BİNA HASAR ALMIŞTI

Türkiye’nin yüreğini yakan depremlere ilişkin hazırlanan raporda, 1 milyon 712 bin 182 binada yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 35 bin 355 binanın yıkıldığı tespit edilmişti. Öte yandan, 179 bin 786 binanın ağır, 40 bin 228 binanın orta ve 431 bin 421 binanın az hasarlı olduğu değerlendirmesi yapılmıştı.

Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok!



11 şehirde;



📌174 ayrı alanda 1.900 şantiyede,



📌182 bin mimar, mühendis ve işçimizle bugüne kadar 2️⃣0️⃣1️⃣.5️⃣8️⃣0️⃣ konut ile iş yerimizin anahtarlarını teslim ettik.



Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem… pic.twitter.com/EXWiiGccCD — Murat KURUM (@murat_kurum) January 26, 2025

Kaynak: DHA