5 Bin Lira Borç İçin Kuzenini Öldürdü: 'Vermeyince Sinirlenip, Bıçakladım'

Olay, 13 Mayıs'ta saaat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan Zerzur, kendisine 5 bin lira borcu olan kuzeni Ehmed Zerzur ile parayı vermediği için tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ehmed Zerzur, hayatını kaybetti.

'ALACAĞIM VARDI, VERMEDİ, BIÇAKLADIM'

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan şüpheli, "Ehmed’den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA