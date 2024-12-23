24 Yaşındaki Genç, Balkondan Düştü

Olay, gece saatlerinde Karaman’da Külhan Mahallesi 28. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen M.K.C. (24) isimli genç hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K.C. sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yeri inceleme ekibi, şahsın düştüğü evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA