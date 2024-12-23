24 Yaşındaki Genç, Balkondan Düştü

Karaman’da balkondan düşen 24 yaşındaki M.K.C., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
24 Yaşındaki Genç, Balkondan Düştü

Olay, gece saatlerinde Karaman’da Külhan Mahallesi 28. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen M.K.C. (24) isimli genç hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K.C. sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yeri inceleme ekibi, şahsın düştüğü evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
16 Yaşındaki Defne Türkiye’nin En Genç Kadın Pilot Adayı Oldu 16 Yaşında Türkiye’nin En Genç Kadın Pilot Adayı Oldu
Yangında Ölen Yaşlı Çiftin Oğlu Konuştu: '3 Ayrı Yerde Yangın Çıkmış, Kundaklamadan Şüpheleniyoruz' Yangında Ölen Yaşlı Çiftin Oğlu Konuştu
Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde
Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor