2024 Kurban Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak, Ne Kadar Olacak?

Emeklileri Sevindiren Haber! Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi hakkında son bilgiler ortaya çıktı. İşte 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hakkında merak edilen tüm detaylar:

Emekli Bayram İkramiyeleri Ödeme Tarihleri:

Resmi bir açıklama olmasa da, bayram ikramiyelerinin genellikle bayramdan bir hafta önce ödenmeye başlandığı biliniyor. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacağından, ikramiyelerin 10 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin ödeme tarihleri açıklandığında haberimizde güncelleme yapacağız.

Bayram İkramiyesi Tutarı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz yıl 2.000 TL olan emekli bayram ikramiyesi, bu yıl %50 artışla 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış, emeklilerin bayram öncesinde daha rahatlamalarını sağlayacak.

Kimler İkramiye Alacak:

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı alanlar

Yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Hafta sonu tatili ile birleşmesiyle birlikte 5 gün sürecek olan bayram tatilinin, 9 güne uzatılmasına yönelik resmi bir açıklama yapılması durumunda bu bilgiyi de güncelleyeceğiz.

Güncel Bilgiler:

2024 Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri ve son dakika emekli haberlerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz.