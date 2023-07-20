2 sevgili evde başlarından vurulmuş halde bulundu!

İstanbul Bakırköy'de birlikte yaşayan çift, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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2 sevgili evde başlarından vurulmuş halde bulundu!

Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Çamlık Çeşme Sokak'taki beş katlı binanın ikinci katında ikamet eden Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay işe gitmeyince, arkadaşları merak ederek çifti telefonla aradı.

Arapoğlu ve Kolay'a ulaşamayan arkadaşları, çiftin yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren arkadaşları, başlarından silahla vurulmuş çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan polis, zorlama emaresi bulunmayan kapının içeriden kilitlenmiş olduğunu belirledi.

Çiftin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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