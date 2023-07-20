Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı

Canan Karatay, günde 1 bardak limonlu su içmenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Karatay açıklamasında ''Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir. Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak fazlalık yağlarınızdan kısa zamanda kurtulmanıza yardımcı olur.'' dedi.

LİMONLU SUYUN BİLİNMEYEN FAYDALARI



Limonlu su, birçok farklı faydası olan sağlıklı bir içecektir. İşte limonlu suyun bilmeniz gereken bazı faydaları:

1. Cilt Sağlığı: Limonlu su, cilt sağlığına faydalıdır. Yüksek miktarda C vitamini içerir ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu nedenle, cildinizi nemlendirir ve parlaklık kazandırır.

2. Sindirim Sistemi: Limonlu su, sindirim sistemi için faydalıdır. Limon, sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olan asitler içerir. Ayrıca, limonlu su, mide asidini dengeleyebilir ve kabızlık sorunlarına iyi gelir.

3. Bağışıklık Sistemi: Limonlu su, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. C vitamini içeriği sayesinde, vücudunuzun enfeksiyonlara karşı direncini artırır.

4. İdrar Yolu Enfeksiyonları: Limonlu su, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Limon, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olan sitrik asit içerir.

5. Toksinlerin Atılması: Limonlu su, vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Limon, vücudunuzu alkalize ederek, toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Limonlu suyun faydalarından yararlanmak için, sabahları aç karnına bir bardak limonlu su içebilirsiniz.

LİMONLU SU NASIL HAZIRLANIR

Limonlu su hazırlamak oldukça basit bir işlemdir. Öncelikle, bir bardak suyu kaynatın ve ardından içine yarım limonun suyunu sıkın. Daha sonra, suyun içindeki limon parçalarını çıkarmak için bir süzgeç kullanın. Limonlu suyunuz hazır! Limonlu su, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu C vitamini açısından zengin bir içecektir. Ayrıca, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize de yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya ilaç kullanımı durumunda doktorunuza danışmanız önerilir.