Üniversite Öğrencileri Nemrut Dağı'nı Gezdi

Öğrenciler, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Kahta Belediyesi'nin düzenlediği Nemrut Dağı Trekking (dağ yürüyüşü) kapsamında, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Karakuş Tümülüs'ü ile Cendere Köprüsü'nü gezdi.

Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan ve üç önemli medeniyetten izler taşıyan Kahta Kalesi'ne giden gençler, daha sonra güneşin doğuşunun ve batışının izlendiği UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'na çıktı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı konuşmada, bu ayın sonuna kadar devam edecek olan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerini hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Etkinliklerle ilçeye katma değer kazandırmak için çabaladıklarını aktaran Hallaç, "Bu hareketlilik kapsamında ilçemizde birçok etkinlik düzenledik. Bugün de üniversite öğrencilerimiz ile tarihi mekanlarda yürüyüşler düzenledik. Diğer bize katılmak isteyen büyük bir kalabalıkla Nemrut turu düzenledik. Gerçekten çok hareketli bir gün geçirdik, özellikle Nemrut Dağına çıkmak ciddi bir hareketlilik gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Hallaç, Kahta'nın zengin bir turizm alanı olduğunu belirterek, herkesi bu tarihi mekanlara gezmeye davet etti.

Elazığ'dan gelen Burcu Şahin, Nemrut Dağı'nda güzel bir atmosfer yaşadıklarını söyledi.

Firdevs Aslan da Türkiye'nin doğasının çok güzel olduğunu, tarihi yapı olarak Nemrut Dağının kendisinin çok ilgisini çektiğini belirtti.

İnsanların güneşin doğuşunu ve batışını izlemeye geldiğini ifade eden Aslan, "Bu taşların buralara nasıl taşındığını, buranın nasıl oluşturulduğunu dehşetle değil, güzellikle bakıyorum." dedi.

Daha sonra ziyaretçiler, müzik eşliğinde güneşin batışını izledi.

Kaynak: AA