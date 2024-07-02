Yatırımcılar dikkat: Borsada iki hisseye işlem yasağı geldi

Borsa İstanbul'da işlem gören Bayrak EBT ve Ray Sigorta hisselerine kredili işlem yasağı getirildi. Yasağın 1 Ağustos'a kadar devam edeceği açıklandı.

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Yatırımcılar dikkat: Borsada iki hisseye işlem yasağı geldi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret ile Ray Sigorta olmak üzere olmak üzere iki hissenin paylarına 1 Ağustos tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAYRK.E ve RAYSG.E payları 02/07/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/08/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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