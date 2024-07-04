Yandaş Yazar Duyurdu: Emeklilere Zam mı Geliyor?
Yandaş yazar Cem Küçük, edindiği kulis bilgisini paylaşarak, emeklilere bir kez daha zam geleceğini duyurdu. Küçük'ün kulis bilgisi olarak paylaştığı haber kısa sürede yankı buldu.
Emeklilerin merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından, maaşlara yüzde 24,73 zam yapılacağı kesinleşti.
Yandaş gazeteci Cem Küçük, katıldığı canlı yayında "En azından en düşük maaş alan emekli için acilen bir el atılması gerekir" diyerek, edindiği kulis bilgisini paylaştı. Küçük, o tarihte emeklilere bir kez daha zam yapılacağını açıkladı.
Emekli maaşları Ocak ayında yapılan son düzenleme ile yüzde 49,25 memur zam oranına eşitlenmesine rağmen, yapılan eşitleme 10 bin TL'yi yükseltmemişti. Emekliler, kök maaş sorununa bir çözüm bulunmasını bekliyor.