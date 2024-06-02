Vatandaşlar yaklaşan Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor: "Emekliden bir şey beklemeyin, emekliler öldü"

Yüksek enflasyon karşısında geçinmekte zorlanan yurttaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı'nı da ekonomik olarak buruk karşılıyor. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda mikrofon uzattığımız yurttaşlar, tatile gitmek bir yana memleketlerine bile gidememekten yakındı. Vatandaşlar, şunları söyledi:

"DEVLET BİZE 3 BİN LİRA HARÇLIK VERİYOR ONUNLA DA TORUNLARI SEVİNDİRECEĞİZ"

Rahmi Demir: Bayramda böyle oturacağız gölgede başka bir çaremiz yok. Emekli adam ne yapabilir bayramda? Mecbur bayramda evde geçireceğiz. Kurban kesemeyeceğiz çünkü imkânımız yok. Ben 1998 yılında emekli oldum. Daha önceki bayramlarda kesiyordum kurban, durum iyiydi. Şimdi durum sıkıntı. Her şey ateş pahası. Bir torunumuz var. Geldiği zaman imkanlarımızı seferber edeceğiz. Zorlayacağız kendimizi. Mecbur harçlık vereceğiz. Devlet bize harçlık veriyor ya 3 bin lira gibi, onunla da torunları sevindireceğiz.

"EKONOMİK ŞARTLARDAN DOLAYI İKİ SENEDİR KURBAN KESEMİYORUM"

Erkan Sabancı: Maalesef ekonomik şartlardan dolayı bayramda tatile gidemiyoruz. Nasıl gideceğim? Asgari ücretin üzerinde bir maaş alıyorum. 25 bin lira alıyorum. Bunun 2 bin lirasını yol parasına veriyorum. 23 bin lirayla 3 kişilik bir aileyi geçindirmeye çalışıyorum. Benim şu an almam gereken maaşın 40 bin lira olması gerekirken ekonomik şartlardan dolayı, patronlar işçilerine zam veremiyorlar. Ben iki sene öncesine kadar her sene kurban kesen insandım. 5-6 kişi birleşir büyük danaya giriyorduk, ben iki senedir kurban kesemiyorum. Sebebi ekonomik şartlar. Böyle devam ederse insanlar nasıl kurban keser bilemiyorum.

"EVDEN DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Suat Önen: Bu hayat şartlarında bayram planı yapamıyorum. Gelişi güzel yaşıyoruz. Bayramı evde geçireceğim. Emekliyim, böyle günlük işler bulursak da çalışıyorum. Bayramda iş olursa çalışacağım, iş olmazsa evdeyiz. Bir yere gitme lüksümüz kalmadı artık. Memlekete gitmeyi düşünüyordum, gidiş-geliş dünya parası. İki sene öncesine kadar memleketimize gidebiliyorduk, 2 senedir evden dışarı çıkmaya korkuyoruz. 10 bin lira maaş alacaksın onunda neresiyle kurban keseceksin. Kurbanın kendisi kaç para?

"BİZ KURBANLIK OLDUK ARTIK"

İbrahim İlter: Bayramda evde yatacağız yapacak bir şey yok. Her şey pahalı. Emekli maaşıyla bu kadar. Böyle sıcak altında dolaşacağız. Kurban da kesemeyeceğiz. Biz kurban olduk artık yapacak bir şey yok. 40 sene devlete çalıştık aldığımız para bu. Halen 15 bin lira emekli maaşı alıyorum. 15 bin liraya kurban nasıl alacaksın? Daha önce ortaklaşa alabiliyorduk ama o zaman ekonomi iyiydi. Bayram ikramiyesiyle bile kurban alınabiliniyordu. Şimdi 3 bin liraya var mı kurban? Varsa alalım.

"EMEKLİDEN BİR ŞEY BEKLEMEYİN, EMEKLİLER ÖLDÜ"

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: Bayram tatilini emekli nasıl geçirirse öyle geçireceğiz. Evde yatarak… Daha önceki bayramlar daha iyiydi şimdi daha kötü oldu. Emekli maaşı bir kiraya yetmiyor. Eskiden maaşımın 3’te birini kiraya veriyordum. Şimdi hepsini versem de yetmiyor. Kurban kesmek emekli adama düşer mi? Daha önceki bayramlarda kesiyordum ama şimdi kesemiyorum. Bize emekliliği verenler bizim yerime kessinler. Emekliden bir şey beklemeyin, emekliler öldü.

"ARTIK BAYRAM EMEKLİ İÇİN BİTMİŞTİR"

Ali Şahin: Bayram tatilinde böyle gölgelik bir yer bulursak buralarda geçireceğiz. Ben emekliyim dişlerimi yaptıramıyorum. 50 bin lira istiyorlar. Devletten randevu alamıyorum. Bayramda 5 akrabaya gitsem biner TL’den 5 bin TL. Sana veriyor 3 bin TL. Nasıl gideceksin? Artık bayram emekli için bitmiştir. Gölgelik bir yer bulursak bizim kurbanlık yerimiz orası. Gölgelikte oturacağız.

Kaynak: ANKA