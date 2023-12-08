TÜSİAD Başkanı Turan: Jeopolitik durum, AB’nin Türkiye’ye bakışını değiştiriyor

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, YİK toplantısının açılış konuşmasında, "Giderek karmaşıklaşan, zorlaşan jeopolitik ortam; AB'nin güvenliğini güçlendirme arayışları çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkilerinde, olumlu bir etki yaratmış durumda. Küresel gelişmeler Türkiye ve AB'yi, birbirine doğru itiyor" dedi.

Turan, Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından birinin fırsat eşitliği olduğunu belirterek, dernek olarak 100. Yılda Türkiye’nin sorunlarının çözümü için başlattıkları çalıştayların önemli çıktılar sağladığını kaydetti.

"ÇEŞİTLİ ALANLARDAKİ EŞİTLİKLERİ ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR"

Ekonomide, kapsayıcı bir yaklaşım gerektiğini, ekolojik krizin demokrasi krizinden, ekonomik krizin toplumsal krizden bağımsız düşünülemeyeceğinin görüldüğünü belirten Turan, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesinin de ana unsur olduğunu vurguladı.

Turan, “Büyümenin nimetleri bütün topluma yayılmadığı sürece, salt yüksek büyüme hızları bizi hayalimizdeki Türkiye'ye taşımayacak. Sorun sadece gelir, tüketim ve servet eşitsizliklerinin yüksek olması değil. Birçok eşitsizlik iç içe geçiyor. Hayalimizdeki Türkiye'ye ulaşmak için bütün eşitsizlikleri; yani eğitim, toplumsal cinsiyet, dijital imkanlara erişim, özgürlüklerden faydalanma, ekolojik ve çevresel maliyetleri üstlenme, siyasi karar süreçlerine katılım, yargı ve hak arama gibi çok çeşitli alanlardaki eşitsizliklerin hepsini çözmemiz gerekiyor. Üstelik mevcut eğilimler eşitsizlik sorununun ileride daha derinleşebileceğinin işaretlerini veriyor. Bu riski azaltmak, bunun için de özellikle dijital ve yeşil dönüşüm konularında şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor” dedi.

"JEOPOLİTİK DURUM AB’NİN TÜRKİYE’YE BAKIŞI DEĞİŞTİRİYOR"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkiye-AB ilişkilerinden yeni bir fırsat penceresi açıldığını da belirterek şunları söyledi:

“Geçen hafta açıklanan AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik, Ticari İlişkilerin Durumu raporu, uzun bir aradan sonra AB'nin yaklaşım değiştirme kararının önemli bir yansıması oldu. Belli ki, giderek karmaşıklaşan, zorlaşan jeopolitik ortam; AB'nin güvenliğini güçlendirme arayışları çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkilerinde, olumlu bir etki yaratmış durumda. Küresel gelişmeler Türkiye ve AB'yi, birbirine doğru itiyor. İki taraf için de diğerinin vazgeçilmezliği daha iyi ortaya çıkıyor. Bu raporla birlikte AB-Türkiye ilişkilerinin, tüm alanlarda güven ve uzlaşı temelinde gelişmesini bekliyoruz. Umuyorum ki, açılan fırsat penceresini, karşılıklı olarak iyi değerlendirebiliriz.”