Turkcell'den 1 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı

Turkcell, toplam 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Şirket, tahvillerin ihracını iki ayrı süreçle gerçekleştirdi.

Turkcell tarafından yapılan açıklamada, 500 milyon dolar nominal değerindeki tahvilin 5 yıllık vade ile ihraç edildiği belirtildi. Bu tahvilin itfa tarihi 24 Ocak 2030 olarak belirlenirken, yıllık sabit kupon oranının yüzde 7,45 olduğu ifade edildi. Tahvilin, yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışının 24 Ocak'ta tamamlandığı ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edildiği açıklandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TAHVİL İHRACI

İkinci ihraca ilişkin detaylarda, nominal değeri 500 milyon dolar olan sürdürülebilir tahvilin 7 yıllık vade ile ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı. İtfa tarihi 24 Ocak 2032 olarak belirlenen bu tahvilin yıllık sabit kupon oranı ise yüzde 7,65 olarak açıklandı. Sürdürülebilir tahvil ihracının da yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanarak, Euronext Dublin'e kote edildiği ifade edildi.

Turkcell, her iki tahvilin satışından elde edilen gelirlerin şirket hesaplarına aktarıldığını belirterek, ihracın şirketin finansal yapısına ve sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkı sağlayacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi