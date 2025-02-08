TOKİ'den 2+1 Daire İmkanı! Taksitler 9.758 TL'den Başlayacak

TOKİ, farklı şehirde zaman zaman uygun fiyata daire satışı gerçekleştiriyor. Kurallı satış yöntemi ile satışa çıkartılan konutlar genellikle 120 ay ve 180 ay vade ile alıcılarını buluyor.

Öte yandan TOKİ tarafından satışa çıkartılan dairelerden bazıları, uygun fiyatları sayesinde dar gelirli vatandaşların da bütçesine hitap ediyor. Bu noktada TOKİ, Diyarbakır ilinde yeni bir proje başlatıldığını resmen açıkladı.

TOKİ DİYARBAKIR'DA 2+1 DAİRE SATACAK

TOKİ; Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, Dere mahallesi 126 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet ticaret merkezi kapsamında üretilecek 7 adet dairenin satışa çıkartılacağını açıkladı.

2+1 olarak belirtilen konutlardan en uygunu; 195.173,02 TL peşinat, 180 ay vade ve 9.758,65 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak.

KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Diyarbakır Eğil ilçesinde satılacak konutlara başvurular 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacak. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2025 olarak açıklandı. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak duyurulurken, başvuru yapılacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olacak açıklandı.

Başvuru yapılacak konut tipleri 2+1 olarak belirtildi. Kura tarihi ise 12 Mart 2025. Sözleşme imzalanacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler.

Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 17 Mart 2025 - 21 Mart 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 25 Mart 2025 olarak duyuruldu. Bu noktada asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu belirtildi.

TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DETAYLAR

Daire satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerektiği paylaşıldı. Bunun yanı sıra yine kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olmaları gerektiği şartının arandığı belirtildi.

TOKİ tarafından Diyarbakır'da satılacak daireler için, projenin bulunduğu il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak kaydı ile ikame ediyor olunması ya da il nüfusuna kayıtlı olunması gerektiği şartının aranacağı duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi