Merkez Bankası açıkladı: Dolar/TL kurunda beklentiler yükseldi!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket dönemine göre yükseldi.

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Merkez Bankası açıkladı: Dolar/TL kurunda beklentiler yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

2023 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

DOLAR/TL KURU BEKLENTİSİ ARTTI

Buna göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,10 TL iken, bu anket döneminde 23,52 TL olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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