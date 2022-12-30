Dövizde hareketlilik: Euro 20 TL'yi aştı!

Son dakika haberi... Döviz kurları haftanın son işlem gününe hareketli başlarken, Euro 20 TL'yi aştı.

Dövizde hareketlilik: Euro 20 TL'yi aştı!

Dün, ABD'de işsizlik maaşı başvurularında görülen artışın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek faiz artırımlarına ilişkin endişeleri hafifletti.

Endişeler azalması sonrası ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etti.

EURO'DA ZİRVE

Bu gelişmelerin ardından Euro/TL’de bugün 20,02 ile 2022 yılının yeni zirvesi görüldü.

Euro/TL, en son Aralık 2021’de 20,75 TL ile rekor kırmıştı.

DOLARDA SON DURUM

Öte yandan dolar TL kuru da 18,72 TL seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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