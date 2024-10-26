Şenol Babuşçu Tarih Verdi: Elektriğe Gizli Zam Geliyor! 200 TL'lik Fatura Artık 500 TL'ye Çıkacak

Ziraat Bankası'nın eski müdürü Şenol Babuşçu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) dün aldığı kararlarla devlet sübvansiyonlarındaki limitlerin değiştiğini ve bunun sonucunda elektrik fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu duyurdu. Babuşçu, bu değişikliklerin sonucunda daha önce 200 lira olan elektrik faturalarının 500 lira civarına yükselebileceğini belirtti.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

EPDK'nın son toplantısında, "Son Kaynak Tedarik Tarifesi" kapsamında sübvansiyon limitlerinin güncellendiği açıklandı. Babuşçu, yeni düzenlemeye göre konut aboneleri için tüketim limitinin yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildiğini ifade etti. Bu değişiklik, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

200 TL'LİK FATURA 500 TL'YE ÇIKACAK

Babuşçu, yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutların artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacağını, bu durumdaki abonelerin alternatif tedarikçiler bulmak zorunda kalacağını vurguladı. Yeni tarifeyle birlikte, mevcut durumda 200 TL olan faturaların yaklaşık 500 TL’ye çıkabileceği öngörülüyor.

Bu değişikliklerin, Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon konut abonelerini etkileyeceği öngörülüyor. Babuşçu, ülke genelinde yaklaşık 45 milyon konutun elektrik abonesi olduğunu, bu durumun ise abonelerin yaklaşık yüzde 20'sini etkileyeceğini sözlerine ekledi.

ELEKTRİĞE GİZLİ ZAM...



Elektriğe "büyük" zam göründü.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün önemli bir karar aldı.



"Son Kaynak Tedarik Tarifesi" limitleri yenilendi.

Yeni Tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın… — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) October 26, 2024

Kaynak: Haber Merkezi