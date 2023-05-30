Seçim sonrası dolarda endişe yaratan gelişme

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Merkez Bankası'nın hamleleriyle baskılanan dolar/TL kurunda 28 Mayıs sonrası endişe yaratan bir yükseliş görülüyor. Dün 20 lira sınırının üzerinde seyreden dolar/TL kuru bu sabah 20,23'ün üzerinde seyrediyor.

Son Güncelleme:
Seçim sonrası dolarda endişe yaratan gelişme

Türkiye kritik cumhurbaşkanlığı seçimini tamamladı. İkinci tur oylama sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, baskılanan dolarda yukarı yönlü seyir hızlandı.

Dün 20 lira sınırını aşan dolar/TL kuru bu sabah 20,23'ün üzerini gördü.

Euro/TL kurunda da yükseliş trendi sürüyor. Saat 09.10 itibariyle euro/TL kuru 21,68 seviyesinde seyrediyor.

Etiketler
dolar Merkez Bankası
Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı Japonya'da 6.1'lik depreme yakalandı: Şaşkınlığını gizleyemedi Şeyma Subaşı Japonya'da depreme yakalandı
Schengen krizi tur şirketlerini zarara soktu Schengen krizi tur şirketlerini zarara soktu
Türk lirası için korkutan yıl sonu tahmini! Yüzde 25 değer kaybedecek Türk lirası için korkutan yıl sonu tahmini!
Böreğim güzel olmuyor diye üzülmeyin! Çıtır çıtır böreklerin lezzet sırrıymış Böreğim güzel olmuyor diye üzülmeyin! Çıtır çıtır böreklerin lezzet sırrıymış
ÇOK OKUNANLAR
İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar: 'Dolar/TL'de 22 bandı kırılırsa...' Asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar ortaya çıktı
Meteoroloji'den 20 kente kuvvetli sağanak uyarısı Kuvvetli sağanak geliyor
Yeni kabinede sürpriz isimler: Sinan Oğan'ın da adı geçiyor Yeni kabinede sürpriz isimler: Sinan Oğan'ın da adı geçiyor
Kulis: Kılıçdaroğlu MYK'da büyük değişime gidecek, işte gündemdeki isimler Kulis: Kılıçdaroğlu MYK'da büyük değişime gidecek
Gözler yeni kabinede: Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın isimleri gündemde Ekonomiyi yönetmek için iki isim gündemde