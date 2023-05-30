Seçim sonrası dolarda endişe yaratan gelişme
Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Merkez Bankası'nın hamleleriyle baskılanan dolar/TL kurunda 28 Mayıs sonrası endişe yaratan bir yükseliş görülüyor. Dün 20 lira sınırının üzerinde seyreden dolar/TL kuru bu sabah 20,23'ün üzerinde seyrediyor.
Türkiye kritik cumhurbaşkanlığı seçimini tamamladı. İkinci tur oylama sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.
Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, baskılanan dolarda yukarı yönlü seyir hızlandı.
Dün 20 lira sınırını aşan dolar/TL kuru bu sabah 20,23'ün üzerini gördü.
Euro/TL kurunda da yükseliş trendi sürüyor. Saat 09.10 itibariyle euro/TL kuru 21,68 seviyesinde seyrediyor.
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