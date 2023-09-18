Orhan Sümer: Çiftçi isyan ediyor, saraylılar duymazdan geliyor

Orhan Sümer, “Türkiye'nin narenciye ihtiyacının üçte birinden fazlasını karşılayan Adana’da limon bu yıl yine dalında kaldı. 700 bin dönüm arazide ekili olan narenciyede üretim fazla ama fiyatlar çok düşük. Üreticiler limonu dalında dahi satamıyor. İktidarın etkili bir tarım politikası olmadığı için çiftçi, tüccarın insafına kalıyor. Yaptığı masrafı karşılayamayan çifti ne yapacağını şaşırmış durumda. Artan girdi maliyetleri sonrasında iktidardan destek beklerken yine karşılık bulamayan çiftçi isyan etme noktasında. İktidarın özellikle narenciye üreticisine acil destek vermesi gerekiyor” dedi.

3 KİLO LİMON BİR EKMEK ETMİYOR

Orhan Sümer, “Bugün zincir marketlerde limon 24-25 liralara satılıyor. Ancak çiftçi tarlasında, dalında ürününü 2.5 liraya dahi satamadığını dile getiriyor. Öyle ki üretici 3 kilo limonun bir ekmek etmediğini söylüyor. Çiftçi ürettiği ile evine ekmek dahi alamazken tarım nasıl ayağa kalkacak. Sürdürülebilir tarım için destek şart. On binlerce dönüm ekip evine ekmek alamazsa, çiftçi nasıl ayakta kalacak. Yıllarca çiftçilik yapan ailelerin tarım sektörünü terk etmesinin temel nedeni işte budur. Verilen emeğin karşılığı alınmadığı gibi artık zarar ediliyor.” diye konuştu.

ÇİFTÇİYİ TOPRAĞINA, TOPRAĞI MAHSÜLE KÜSTÜRDÜLER

Orhan Sümer, “Saray İktidarının tarım politikası çökmüştür. Çünkü uygulanabilir ve sürdürülebilir bir politikaları yok. Bugün 3 Trakya büyüklüğünde tarım alanı ekilmiyor ve terk edilmişse sorumlusu doğrudan iktidardır. Küçücük Avrupa ülkeleri tarımda dünya lideri, döviz zengini olurken, Çukurova’nın bereketli toprakları tarıma küstürülüyor. Çiftçi borcunu ödeyemez hale geliyor. Hayvancılık yapan ineğini kesime göndermek zorunda kalıyor. Mahsulü toplamak maliyetli olduğu için dalında çürümesine göz yumuluyor. Nereden tutsanız elinizde kalan bu tarım politikası değişmeden, hem ülkenin hem çiftçinin yüzünün gülmeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.