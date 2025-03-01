Öncü Veri Açıklandı! İstanbul'un Yıllık Enflasyonuna Fren

İstanbul'da şubat enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı ve İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi şubatta aylık yüzde 3,19 arttı.

İTO'ya göre İstanbul'un enfasyonu yıllık bazda enflasyon yüzde 48,40'tan yüzde 45,35'e geriledi. Şubat ayında en yüksek grup artışı yüzde 4,14 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda, en yüksek azalış yüzde 0,95 sağlık grubunda izlendi.

Şubatta bir önceki aya göre fiyat değişimleri gruplara göre şöyle şekillendi:

Çeşitli mal ve hizmetler grubu: Yüzde 4,14

Lokanta ve oteller grubu: Yüzde 4,09

Konut harcamaları grubu: Yüzde 3,93

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu: Yüzde 3,41

Ev eşyası harcamaları grubu: Yüzde 2,30

Eğitim harcamaları grubu: Yüzde 1,98

Eğlence ve kültür harcamaları grubu: Yüzde 1,48

Ulaştırma harcamaları grubu: Yüzde 1,40

Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubu: Yüzde 0,25

Giyim ve ayakkabı harcamaları grubu: Yüzde 0,14



Öte yandan sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,95 azalış gerçekleşti.

TOPTAN EŞYA FİYAT HAREKETLERİ

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Ocak ayında yüzde 2,83 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Şubat 2025'te yüzde 2,33 oranında arttı.

Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 35,10, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 48,61 oldu.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,91, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,37, inşaat malzemelerinde yüzde 2,29, madenler grubunda yüzde 1,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,11 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,57 artış gözlenirken, mensucat grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

Kaynak: Haber Merkezi