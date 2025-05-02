Motor Tutkunları Dikkat! Popüler Motosiklet Modellerinde Çarpışma Riski Tespit Edildi

Dünyaca ünlü motosiklet üreticisi Kawasaki, binlerce motosiklet için kritik bir geri çağırma süreci başlattı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun (CPSC) incelemeleri sonucu alınan kararda, belirli modellerde tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle çarpışma riski oluşabileceği belirtildi.

ÇARPIŞMA TEHLİKESİ YARATAN ARIZA TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamada, 2025 model yılına ait KX450, KX450SR ve KX450X isimli yarış ve arazi motosikletlerinde krank milinin birincil dişlisinde üretim kaynaklı bir sorun tespit edildiği bildirildi. Bu arızanın, sürüş sırasında beklenmedik bir şekilde kontrol kaybına ve çarpışmaya neden olabileceği uyarısı yapıldı.

EN YAKIN YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN

Kawasaki, söz konusu motosikletleri kullanan sürücülerin aracı hemen kullanmayı bırakmaları gerektiğini ve en yakın yetkili servise başvurarak ücretsiz onarım işlemi yaptırmalarını istedi. Değişim kapsamında motosikletlerdeki sorunlu dişlinin, yeni ve güvenli bir dişliyle değiştirileceği belirtildi.

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDAKİ MODELLER NELER?

Toplamda 3.400 adet motosikleti kapsayan bu geri çağırma, özellikle limon yeşili renkte üretilen 2025 model KX450, KX450SR (KX450PSFNN) ve KX450X (KX450NSFNN) modellerini içeriyor. Motosiklet sahiplerinden şasi numaralarını kontrol ederek geri çağırma listesinde yer alıp almadıklarını teyit etmeleri isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi